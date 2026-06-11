China Explosion: चीन में धमाका, 7 लोगों की हुई मौत और 17 घायल

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि यह धमाका किसी औद्योगिक इकाई, गोदाम या निर्माण स्थल से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी सटीक वजह साफ नहीं हो पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश की सरकार ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं और इससे जुड़े हर पहलू पर धयान देने के लिए कहा है। सरकार के आदेश के बाद एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर रही है।