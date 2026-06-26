Modi Cabinet: क्या मोदी कैबिनेट से बाहर होंगे धर्मेंद्र प्रधान? राघव चड्ढा समेत इन नेताओं को मिल सकता है मौका

Modi Cabinet Reshuffle 2026: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। वहीं अब मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी चर्चाएं तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक सप्ताह के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इन मीटिंगों को कैबिनेट में फेरबदल से जोड़ा जा रहा है।