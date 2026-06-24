फेरबदल की चर्चाओं के बीच केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक, TMC, शिवसेना UBT के बागी सांसदों को मिल सकता है मौका

Modi Cabinet Reshuffle 2026: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। वहीं आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। वहीं मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल, कुरियन को बीजेपी ने दोबारा राज्य सभा नहीं भेजा। कुरियन का राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया।