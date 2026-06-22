‘शिवसेना से लेकर अकाली दल तक’, कैसे एक-एक कर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व खत्म करती गई बीजेपी

देश की राजनीति में 1989 से 2014 तक क्षेत्रीय दलों का स्वर्णिम दौर माना जाता है। इन 25 वर्षों के दौरान केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों का समर्थन अनिवार्य था। दरअसल, कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) बनाया। वहीं बीजेपी ने भी महसूस किया कि क्षेत्रीय दलों के बिना वह सफल नहीं हो सकती। इसलिए उसने शिवसेना, अकाली दल, जनता दल, जनता दल (सेक्युलर) और लोकदल जैसे दलों के साथ गठबंधन किए।