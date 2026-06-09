होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश हुआ अमेरिका का हेलीकॉप्टर, दोनों पायलटों को सुरक्षित निकाला

US Apache Gunship crash: मध्य पूर्व में जारी तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते सैन्य दबाव के बीच अमेरिकी सेना का एक ए एच-64 अपाचे (AH-64 Apache) गनशिप हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब ईरान और इजरायल ने एक दिन पहले ही मिसाइल और ड्रोन से एक दूसरे पर हमले किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि हेलिकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया है और वे पूरी तरह ठीक हैं। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी से गिरा या फिर ईरानी फायरिंग का शिकार हुआ। अमेरिकी विदेश विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने इस घटना पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।