ईरान परमाणु डील पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गंभीर, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स के साथ की सीक्रेट मीटिंग

बता दें यह लैब अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील न्यूक्लियर रिसर्च केंद्रों में से एक है। बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन इस बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस और बड़ा समझौता करने के मूड में है और यह दौरा इसी की एक गंभीर तैयारी है। वहां ट्रंप के इन खास दूतों ने टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की एक टीम से सीक्रेट बातचीत की। विशेषज्ञों का मानना है कि इन एक्सपर्ट्स की सलाह आने वाले दिनों में ईरान के साथ होने वाली संभावित और बेहद संवेदनशील बातचीत में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है।