ट्रंप-नेतन्याहू की दोस्ती में दरार! अमेरिका के खिलाफ इजरायली जासूसी का बढ़ा खतरा, पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इजरायल से जुड़े जासूसी खतरे के स्तर को बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है, जो उसकी आंतरिक सुरक्षा रेटिंग का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रणनीतिक मतभेद बढ़ने की चर्चा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि ट्रंप ने फोन कॉल पर नेतन्याहू को फटकार लगाई है। उन्होंने यहां तक कह दिया था मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं।