Sunday हो या Monday, रोज खाओ अंडे… BJP शासित राज्यों के मिड-डे मील से क्यों गायब हो रहे हैं अंडे?

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने कोलकाता के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील तैयार करने और वितरण की जिम्मेदारी ISKCON (इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस) को सौंपने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बदलाव के बाद स्कूलों के मिड-डे मील में अंडा परोसा जाना बंद हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर अंतिम नीति स्पष्ट नहीं की गई है। 22 जून को राज्य का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बताया कि कोलकाता में मिड-डे मील योजना के संचालन में ISKCON सहयोग करेगा।