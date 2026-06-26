NCERT की नई किताब में इमरजेंसी शामिल, लेकिन और क्या-क्या बदला? इन बदलावों पर छिड़ा राजनीतिक विवाद

NCERT की नई पाठ्यपुस्तक में संविधान के बारे में जानकारी संविधान सभा, संविधान निर्माण, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों के माध्यम से की गई है। इसमें बताया गया है कि 1946 में संविधान सभा का गठन स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया है, साथ ही समानता, स्वतंत्रता और धर्म से जुड़े अधिकारों की भी चर्चा की गई है। हालांकि NCERT की नई किताब में संविधान की प्रस्तावना को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में शामिल प्रमुख शब्दों की भी व्याख्या नहीं की गई है। इसमें धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता शब्दों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह भी नहीं बताया गया है कि इसे अग्रिम कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा या नहीं। एगा या नहीं।