‘आरोपी का एनकाउंटर हो’, मुंबई लोकल ट्रेन में मारे गए मयंक लोहार के भाई ने पुलिस से की अपील

मयंक के बड़े भाई मेहुल लोहार बॉलीवुड में बैकग्राउंड डांसर हैं और उन्होंने अपने भाई की हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि अपने भाई को आंखों के सामने मरते देखना बेहद कठिन है। यह मुंबई में हुआ है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। मेहुल ने बताया कि पुलिस ने उन्हें वही वीडियो दिखाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। मेहुल ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग करते हुए कहा कि या तो उसे फांसी दी जाए या पुलिस एनकाउंटर में खत्म किया जाए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं।