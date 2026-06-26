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‘आरोपी का एनकाउंटर हो’, मुंबई लोकल ट्रेन में मारे गए मयंक लोहार के भाई ने पुलिस से की अपील

Mumbai Local Train Murder: मुंबई लोकल ट्रेन में 22 वर्षीय मयंक लोहार की हत्या के बाद परिवार ने आरोपी के लिए फांसी या एनकाउंटर की मांग की है। भाई मेहुल लोहार ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट शेयर कर मुंबई पुलिस से अपील की है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
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मुंबई

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Himadri Joshi

Jun 26, 2026

Mayank Lohar

मयंक लोहार (फोटो- Hate Detector एक्स पोस्ट)

Mumbai Local Train Murder: महाराष्ट्र के मुंबई में लोकल ट्रेन के अंदर हुई 22 वर्षीय मयंक लोहार की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। मंगलवार रात हुई इस दर्दनाक हादसे का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सभी आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे है। इसी बीच मयंक के बड़े भाई मेहुल लोहार ने एक भावुक वीडियो शेयर कर आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है। मेहुल वीडियो में मुंबई पुलिस से अपील कर रहे है कि वह उनके भाई के हत्यारे का एनकाउंटर करें या फिर उसे फांसी की सजा दी जाए। परिवार का कहना है कि इतनी बेरहमी से हुई हत्या को किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता।

काम करके घर लौट रहा था मयंक

मयंक लोहार विरार पूर्व के भोइर पाडा इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे। पढ़ाई के साथ वह मयंक नौकरी भी कर रहा था और घटना के समय अपनी शिफ्ट खत्म कर मुंबई लोकल ट्रेन से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच ट्रेन में उस पर जानलेवा हमला हुआ। परिवार के मुताबिक आरोपी ने उसके सीने और पेट पर कई वार किए। घटना की जानकारी परिवार को तब मिली जब रात करीब 12:15 बजे मायंक के मोबाइल पर कॉल करने पर फोन पुलिसकर्मी ने उठाया।

भाई मेहुल ने वीडियो शेयर कर फांसी की मांग की

मयंक के बड़े भाई मेहुल लोहार बॉलीवुड में बैकग्राउंड डांसर हैं और उन्होंने अपने भाई की हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि अपने भाई को आंखों के सामने मरते देखना बेहद कठिन है। यह मुंबई में हुआ है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। मेहुल ने बताया कि पुलिस ने उन्हें वही वीडियो दिखाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। मेहुल ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग करते हुए कहा कि या तो उसे फांसी दी जाए या पुलिस एनकाउंटर में खत्म किया जाए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं।

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Updated on:

26 Jun 2026 10:26 am

Published on:

26 Jun 2026 10:20 am

Hindi News / National News / ‘आरोपी का एनकाउंटर हो’, मुंबई लोकल ट्रेन में मारे गए मयंक लोहार के भाई ने पुलिस से की अपील

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