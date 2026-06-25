400 CCTV कैमरे, कपड़े पर बना लोगो और शराब का नशा! पनवेल से धराया मयंक का कातिल रोशन सुवर्णा

पुलिस जांच में सामने आया है कि रोशन सुवर्णा अंधेरी एयरपोर्ट के पास स्थित एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी में अपने पिता और बड़े भाई के साथ काम करता था। पूछताछ में उसने बताया कि घटना वाले दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने शराब पी थी। पहले वह कैब से घर जाने वाला था, लेकिन भारी बारिश और कैब नहीं मिलने के कारण उसने अंधेरी स्टेशन से चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल पकड़ ली। जिसमें पीड़ित मयंक भी था। बारिश का पानी अंदर आने की वजह से मयंक ने आरोपी रोशन से ट्रेन का दरवाजा बंद करने के लिए कहा, जिससे उनमें बहस हो गई। इस दौरान कुछ अन्य यात्रियों ने भी रोशन के साथ हाथापाई की। इस वजह से रोशन को अपमानित महसूस होने लगा और उसने गुस्से में अपने बैग से चाकू निकालकर चलती ट्रेन के अंदर ही 22 साल के मयंक के पेट और छाती पर तीन-चार बार वार किया। गंभीर रूप से घायल मयंक ने बाद में दम तोड़ दिया।