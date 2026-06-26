केतन हत्याकांड में सिया के परिवार की भूमिका की भी हो जांच, NCP विधायक ने की SIT गठन करने की मांग

मामले में पुलिस जांच में अहम खुलासे हुए है। जांच में यह भी सामने आया है कि सिया केतन को 14 जून को लोहागढ़ लेकर गई थी, लेकिन वह साजिश को अंजाम देने में सफल नहीं हुई। इसके बाद 19 जून को परिवार के साथ सिया का जन्मदिन मनाया जाना था। लेकिन बताया जा रहा है कि सिया ने उससे पहले 18 जून को लोहागढ़ में ट्रेकिंग के लिए जाने की जिद की।