मंगेतर के कत्ल से चंद घंटे पहले प्रेमी संग कैफे डेट पर थी सिया, पुणे मर्डर मिस्ट्री में वीडियो आया सामने

कैफ में सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी
Siya Goyal Cafe Date Video: पुणे के कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या उनकी ही मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने मिलकर की थी। महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले से अपने मंगेतर को धक्का देकर उसकी हत्या करने से कुछ घंटे पहले सिया पुणे के एक कैफे में अपने प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी से मिली थी। इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है।
आपको बता दें कि 18 जून को 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सिया गोयल और चेतन पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। पहले इस घटना को ट्रेकिंग के दौरान हुई एक दुर्घटना बताया जा रहा था। लेकिन पुलिस जांच के बाद पता चला सिया और चेतन ने साजिश के तहत केतन की जान ली थी।
पुणे पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन ने हत्या की योजना बनाने के लिए 18 जून को पुणे के एक कैफे में मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान, उन्होंने हत्या को अंजाम देने के तरीकों पर चर्चा की। किले में उन विशिष्ट स्थानों की पहचान की जहां से केतन को धक्का दिया जा सकता था। दोपहर में सिया केतन को सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित लोहागढ़ किले पर ले गई, जबकि चेतन तीन से चार घंटे की पैदल यात्रा पर उनके पीछे-पीछे गया।
सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दोनों को एक कैफे में बैठे हुए बातचीत करते हुए दिखाया गया है। पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन ने केतन को पीछे से धक्का देकर खाई में गिरा दिया। बाद में सिया ने केतन के परिवार को बताया कि ट्रेक के दौरान उसका पैर फिसल गया था।
पुलिस के अनुसार, सिया ने बार-बार केतन को लोहागढ़ किले में लाने की कोशिश की थी, जो समुद्र तल से लगभग 3,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 31 मई को दोनों ने किले का दौरा किया। इसके बाद सिया ने चार दिन बाद 4 जून को एक और मुलाकात के लिए जोर दिया, लेकिन केतन की मां ने इसकी अनुमति नहीं दी। 14 जून को गोयल ने केतन को फिर से जाने के लिए राजी कर लिया।
उस मुलाकात के दौरान, उसने कथित तौर पर उसे एक चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश की। केतन किसी तरह एक झाड़ी को पकड़ने में कामयाब रहा। जब उसने पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने दावा किया कि वहां एक सांप था और उसने उसकी रक्षा करने में मदद की।
पुलिस का कहना है कि सिया शादी नहीं करना चाहती थी। वह और चेतन, केतन को अपने रिश्ते में बाधा मानते थे। खबरों के मुताबिक, दोनों बाली में होने वाले प्री-वेडिंग फोटोशूट से पहले शादी करना चाहते थे। 6 जून को, मुंबई एयरपोर्ट जाते समय, सिया ने कथित तौर पर एक फूड मॉल में कार से केतन का पासपोर्ट निकाला और उसे महिला वॉशरूम में छोड़ दिया। इसके बाद यात्रा रद्द करनी पड़ी।
पूछताछ के दौरान चेतन से पूछा गया कि दोनों ने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली। पुलिस के अनुसार, उसने जवाब दिया कि सिया सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से उसके परिवार का अपमान होगा।
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