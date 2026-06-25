मंगेतर के कत्ल से चंद घंटे पहले प्रेमी संग कैफे डेट पर थी सिया, पुणे मर्डर मिस्ट्री में वीडियो आया सामने

पुणे पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन ने हत्या की योजना बनाने के लिए 18 जून को पुणे के एक कैफे में मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान, उन्होंने हत्या को अंजाम देने के तरीकों पर चर्चा की। किले में उन विशिष्ट स्थानों की पहचान की जहां से केतन को धक्का दिया जा सकता था। दोपहर में सिया केतन को सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित लोहागढ़ किले पर ले गई, जबकि चेतन तीन से चार घंटे की पैदल यात्रा पर उनके पीछे-पीछे गया।