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मंगेतर के कत्ल से चंद घंटे पहले प्रेमी संग कैफे डेट पर थी सिया, पुणे मर्डर मिस्ट्री में वीडियो आया सामने

पुलिस को केतन अग्रवाल हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा करने वाला सीसीटीवी फुटेज मिला है। फुटेज में सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को केतन की मौत से एक दिन पहले पुणे के एक कैफे में देखा गया।
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भारत

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Shaitan Prajapat

Jun 25, 2026

Siya Goyal Cafe Date Video

कैफ में सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी

Siya Goyal Cafe Date Video: पुणे के कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या उनकी ही मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने मिलकर की थी। महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले से अपने मंगेतर को धक्का देकर उसकी हत्या करने से कुछ घंटे पहले सिया पुणे के एक कैफे में अपने प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी से मिली थी। इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है।

18 जून को हुआ था केतन का मर्डर

आपको बता दें कि 18 जून को 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सिया गोयल और चेतन पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। पहले इस घटना को ट्रेकिंग के दौरान हुई एक दुर्घटना बताया जा रहा था। लेकिन पुलिस जांच के बाद पता चला सिया और चेतन ने साजिश के तहत केतन की जान ली थी।

कैफे में रची गई हत्या की साजिश

पुणे पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन ने हत्या की योजना बनाने के लिए 18 जून को पुणे के एक कैफे में मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान, उन्होंने हत्या को अंजाम देने के तरीकों पर चर्चा की। किले में उन विशिष्ट स्थानों की पहचान की जहां से केतन को धक्का दिया जा सकता था। दोपहर में सिया केतन को सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित लोहागढ़ किले पर ले गई, जबकि चेतन तीन से चार घंटे की पैदल यात्रा पर उनके पीछे-पीछे गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दोनों को एक कैफे में बैठे हुए बातचीत करते हुए दिखाया गया है। पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन ने केतन को पीछे से धक्का देकर खाई में गिरा दिया। बाद में सिया ने केतन के परिवार को बताया कि ट्रेक के दौरान उसका पैर फिसल गया था।

किले का दौरा करने के बार-बार प्रयास किए गए

पुलिस के अनुसार, सिया ने बार-बार केतन को लोहागढ़ किले में लाने की कोशिश की थी, जो समुद्र तल से लगभग 3,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 31 मई को दोनों ने किले का दौरा किया। इसके बाद सिया ने चार दिन बाद 4 जून को एक और मुलाकात के लिए जोर दिया, लेकिन केतन की मां ने इसकी अनुमति नहीं दी। 14 जून को गोयल ने केतन को फिर से जाने के लिए राजी कर लिया।

उस मुलाकात के दौरान, उसने कथित तौर पर उसे एक चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश की। केतन किसी तरह एक झाड़ी को पकड़ने में कामयाब रहा। जब उसने पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने दावा किया कि वहां एक सांप था और उसने उसकी रक्षा करने में मदद की।

सिया और चेतन के बीच में आ रहा था केतन

पुलिस का कहना है कि सिया शादी नहीं करना चाहती थी। वह और चेतन, केतन को अपने रिश्ते में बाधा मानते थे। खबरों के मुताबिक, दोनों बाली में होने वाले प्री-वेडिंग फोटोशूट से पहले शादी करना चाहते थे। 6 जून को, मुंबई एयरपोर्ट जाते समय, सिया ने कथित तौर पर एक फूड मॉल में कार से केतन का पासपोर्ट निकाला और उसे महिला वॉशरूम में छोड़ दिया। इसके बाद यात्रा रद्द करनी पड़ी।

सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी सिया

पूछताछ के दौरान चेतन से पूछा गया कि दोनों ने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली। पुलिस के अनुसार, उसने जवाब दिया कि सिया सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से उसके परिवार का अपमान होगा।

2000 कॉल, कैफे मीटिंग और लोहगढ़ किले की ट्रेक, पुलिस ने खोला केतन अग्रवाल मर्डर केस का राज

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ketan agrawal murder case pune lohaga

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Updated on:

25 Jun 2026 05:53 pm

Published on:

25 Jun 2026 05:52 pm

Hindi News / National News / मंगेतर के कत्ल से चंद घंटे पहले प्रेमी संग कैफे डेट पर थी सिया, पुणे मर्डर मिस्ट्री में वीडियो आया सामने

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