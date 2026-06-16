अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी: दो धोती, दो कमीज पहनने वाले चंपत राय को क्यों घसीट रहे हैं? RSS समर्थक ने राम मंदिर प्रबन्धन का ऐसे किया बचाव

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam Investigation: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गबन के मामले को लेकर पूरे देश की सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। आरोपियों के मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं और उनके द्वारा डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही, मुख्य आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों व निवेश (इन्वेस्टमेंट) की भी गहन जांच हो रही है। इस मामले में एसबीआई (SBI) कर्मचारियों, सेवादारों और ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है; पहले ही दिन 43 से अधिक लोगों से सवाल-जवाब किए गए।