केतन अग्रवाल मौत मामला, लोहगढ़ किले हादसे पर फडणवीस का बड़ा बयान, जांच तेज

इस बीच, केतन अग्रवाल के परिजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पुणे में मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री वर्तमान में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के सिलसिले में पुणे दौरे पर हैं, और पीड़ित परिवार के भी उनसे मिलने की संभावना जताई जा रही है। उधर, आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि उनकी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे कानून के अनुसार सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने कभी विवाह को लेकर असंतोष व्यक्त नहीं किया था और परिवार को केतन अग्रवाल के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। उनके अनुसार, सगाई के बाद सिया केवल केतन के संपर्क में ही थी।