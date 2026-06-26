वेनेजुएला के लिए आगे आया भारत, 35 टन दवाइयां और मोबाइल अस्पताल लेकर रवाना हुए इंडियन एयर फोर्स के दो विमान

बता दें कि वेनेजुएला में आए भूकंप ने वहां के लोगों की जिंदगी उजाड़ दी है। घर पूरी तरह से टूट गए हैं, ऐसे में लोगों को बेघर होना पड़ा हैं। इस बीच, मेडिकल सुविधाएं बेहद कम पड़ गईं हैं। ऐसे में भारत ने तुरंत कदम उठाया है।