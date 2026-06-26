‘अगर तमिलनाडु की सीटें कम हुई, तो हम चुप नहीं बैठेंगे’, परिसीमन को लेकर कांग्रेस की केंद्र को चेतावनी

Congress Leader Praveen Chakravarty DMK A Raja: तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन सरकारों के भविष्य, परिसीमन और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। डीएमके नेता ए राजा द्वारा पार्टी प्रमुख स्टालिन से अकेले चुनाव लड़ने का आग्रह करने पर कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे इस बयान का कोई विशेष अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। यह उनकी पार्टी का निर्णय है। वे अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या गठबंधन में, जो चाहें कर सकते हैं।