26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘अगर तमिलनाडु की सीटें कम हुई, तो हम चुप नहीं बैठेंगे’, परिसीमन को लेकर कांग्रेस की केंद्र को चेतावनी

Tamil Nadu Congress: डीएमके नेता ए राजा द्वारा पार्टी प्रमुख स्टालिन से अकेले चुनाव लड़ने का आग्रह करने पर कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती का बयान सामने आया है।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Jun 26, 2026

Praveen Chakravarty

कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती

Congress Leader Praveen Chakravarty DMK A Raja: तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन सरकारों के भविष्य, परिसीमन और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। डीएमके नेता ए राजा द्वारा पार्टी प्रमुख स्टालिन से अकेले चुनाव लड़ने का आग्रह करने पर कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे इस बयान का कोई विशेष अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। यह उनकी पार्टी का निर्णय है। वे अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या गठबंधन में, जो चाहें कर सकते हैं।

'तमिलनाडु में गठबंधन सरकारें बनेंगी'

प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि एक बात तो साफ है- तमिलनाडु में गठबंधन सरकारें बनेंगी और लोग इसे स्वीकार करेंगे। जैसा कि टीवीके-कांग्रेस सरकार ने दिखाया और साबित किया है। जब उनसे केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन विधेयक को फिर से लाने की संभावना की खबरों के बारे में पूछा गया तो चक्रवर्ती ने कहा कि हम इसे परिसीमन विधेयक कहते हैं।

उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार कई चीजें लाने की कोशिश कर रही है। वे इसे महिला आरक्षण विधेयक कहते हैं, लेकिन वे परिसीमन भी करना चाहते हैं। वे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को भी लागू करना चाहते हैं।

'कम सीटे मिली तो हम चुप्प नहीं बैठेंगे'

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारा रुख बिलकुल स्पष्ट है, डीएमके-कांग्रेस सरकार संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का पूर्ण समर्थन करती है। लेकिन हम किसी भी ऐसी चीज के खिलाफ हैं जिससे तमिलनाडु की सीटों का हिस्सा कम हो या संसद में तमिलनाडु और उत्तरी राज्यों के बीच का अंतर बढ़े। अगर ऐसा होता है, तो हम इसका विरोध करेंगे। हम 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के भी खिलाफ हैं।

2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश के सियासी समीकरण बदल गए है। इसके साथ ही तमिलनाडु में थलापति विजय की एंट्री से कांग्रेस और डीएमके का पुराना गठबंधन टूट गया है। इसके साथ इंडिया गठबंधन से डीएमके का बाहर होना राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका था। वहीं एमके स्टालिन ने परिसीमन विधेयक पर नया दांव चलाकर एनडीए की मुश्किले बढ़ा दी। इसी बीच डीएमके नेता ए राजा द्वारा अपनी पार्टी के प्रमुख स्टालिन से अकेले चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी राय रखी है।

मंगेतर के कत्ल से चंद घंटे पहले प्रेमी संग कैफे डेट पर थी सिया, पुणे मर्डर मिस्ट्री में वीडियो आया सामने

ये भी पढ़ें
Siya Goyal Cafe Date Video

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jun 2026 03:38 pm

Published on:

26 Jun 2026 03:12 pm

Hindi News / National News / ‘अगर तमिलनाडु की सीटें कम हुई, तो हम चुप नहीं बैठेंगे’, परिसीमन को लेकर कांग्रेस की केंद्र को चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘धर्म के रक्षक पूरी तरह बेनकाब’, राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय के इस्तीफे के बाद केसी वेणुगोपाल का BJP-RSS पर हमला

KC Venugopal
राष्ट्रीय

केतन हत्याकांड: क्या प्रेमी ने सिया को मंगेतर की हत्या करने पर किया मजबूर? ब्लैकमेलिंग के एंगेल से जांच शुरू

Ketan Agrawal Murder Case
राष्ट्रीय

‘एकनाथ शिंदे कभी अच्छे दोस्त थे, उन्हें पार्टी तोड़ने से रोका था’, शिवसेना में बगावत के बाद संजय राउत का बयान

Shiv Sena Sanjay Raut NCW Complaint
राष्ट्रीय

केतन अग्रवाल मौत मामला, लोहगढ़ किले हादसे पर फडणवीस का बड़ा बयान, जांच तेज

CM Fadnavis
राष्ट्रीय

नशे के खिलाफ अमित शाह का ‘डिटेक्ट, डिडक्ट, डिस्ट्रॉय’ फॉर्मूला तैयार, 12 साल में जब्ती 5 गुना बढ़ी

Amit Shah in Chhattisgarh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.