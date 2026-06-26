‘हैप्पी बर्थडे प्रधान, प्लीज रिजाइन’, जंतर मंतर से CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का शिक्षा मंत्री को खास तोहफा

वहीं, दीपके बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक समिति के सामने पेश हुए। यह मामला उनके ग्रुप का X अकाउंट रोके जाने से जुड़ा था। दीपके ने समिति से कहा कि उन्हें अभी तक यह जानकारी नहीं दी गई कि CJP का अकाउंट क्यों संस्पेंड किया गया। उन्होंने समिति के सामने सवाल उठाया कि नीट पेपर लीक मामले में ऐसी गोपनीयता क्यों नहीं बरती गई। उन्होंने कहा कि सब कुछ गोपनीय है, तो फिर नीट पेपर को भी गोपनीय रखना चाहिए। वह लीक क्यों हुआ? ये आत्महत्याएं नहीं होती।