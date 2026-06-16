और कितनी जान लेंगे धर्मेंद्र प्रधान? NEET परीक्षार्थी की खुदकुशी पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का सवाल

Abhijit Dipke NEET Controversy : राजस्थान के सीकर से सामने आई छात्र सुसाइड केस ने एक बार फिर देश की परीक्षा व्यवस्था और छात्रों की आत्महत्या पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की तैयारी कर रहे 22 वर्षीय छात्र उमेश ने आत्महत्या कर ली। बता दें उमेश आगामी 21 जून को होने वाली नीट री-टेस्ट परीक्षा में शामिल होने वाला था और यह उसका तीसरा प्रयास था।