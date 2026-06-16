‘कोर्ट तय करेगा कौन असली TMC’ धोखे के आरोपों के बीच बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय की दो टूक

बागी सांसदों की रणनीति पर सुदीप बंद्योपाध्याय ने विस्तार से कहा कि प्रक्रिया का एक चरण परसों पूरा हो चुका है। अब सबके लौटने का समय है। अगर दूसरी बार बुलाया गया तो आगे चर्चा होगी। लोकसभा सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। सदन की बैठक से पहले अगले कदम उठाए जाएंगे। मेरे लिए बार-बार दिल्ली आना संभव नहीं है। इस पर चर्चा हो रही है कि दोनों पक्ष कैसे साथ बैठेंगे, करीब आएंगे और समूह का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस के अपने चुनाव चिन्ह, संपत्तियां और संगठनात्मक मामले हैं। इन सब पर फैसला लेना होगा। अनुभव बताता है कि ऐसे कई मामले आखिरकार कोर्ट में ही सुलझते हैं। लोकसभा में स्पीकर की जिम्मेदारी संसदीय दल को मान्यता देना और पार्टी कार्यालय की जगह आवंटित करना है। उम्मीद है कि ये काम जल्द पूरे होंगे।