‘पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की निगरानी में हो रहा विलय’, काकोली घोष ने कहा अब NDA के साथ करेंगे काम

काकोली घोष दस्तिदार ने अपने बयान में कहा कि बंगाल में कई ऐसी योजनाएं हैं जो अब तक लागू नहीं हो सकीं और इनके लिए वह NDA के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में जो योजनाएं लागू नहीं हुईं उन्हें लेकर उनकी पीएम से बात हुई है। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने दावा किया कि उनका उद्देश्य केवल पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में काम करना है। उनके बयान से साफ संकेत मिला कि बागी सांसद अपने राजनीतिक कदम को जनता के हित से जोड़कर पेश करना चाहते हैं।