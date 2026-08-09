राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले- ‘सदन में जवाब दें पीएम मोदी’

Ram Mandir Donation Scam: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यह मुद्दा जनता की ओर से उठाया है और प्रधानमंत्री को सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि मंदिर में रखे आभूषण, सोना, चांदी, नकदी और अन्य कीमती सामान के कथित तौर पर गायब होने का मामला गंभीर है। उन्होंने मंदिर के प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट की भूमिका और उसके गठन पर भी सवाल उठाए।