‘अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही सरकार’, FCRA अमेंडमेंट बिल पर भड़के कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल

वहीं, बीजेपी नेता आरपी सिंह ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी फंड के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। आरपी सिंह ने कहा कि अगर विदेशी फंड का इस्तेमाल स्कूल और अस्पताल बनाने जैसे कामों में होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल धार्मिक धर्मांतरण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।