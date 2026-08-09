झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान, बोले- ‘युवाओं को न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा मिलेगी’

रांची में छात्र आंदोलन के 16वें दिन सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, झारखंड सरकार JPSC PT परीक्षा रद्द करने को तैयार है। वहीं बैकलॉग की उन परीक्षाओं में, जिनमें गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, सरकार सीआईडी और ईडी जांच के लिए तैयार है। हालांकि, सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। यही मुद्दा फिलहाल छात्रों और सरकार के बीच बातचीत में सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। छात्र पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं।