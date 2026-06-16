सीकर में एक महीने में दूसरे नीट छात्र ने की खुदकुशी, परीक्षा से 6 दिन पहले बहन की चुन्नी से लगाया फंदा

बता दें कि इससे पहले नीट परीक्षा रद्द होने की वजह से अवसाद में आए छात्र प्रदीप माहिच (23) ने 15 मई को बहन की चुन्नी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक छात्र मूलत: कनिका की ढाणी, गुढ़ागौड़जी, झुंझुनूं का निवासी था। वह अपनी दो बहनों के साथ सीकर में पिपराली रोड स्थित जलधारी नगर में एक मकान की चौथी मंजिल पर टीनशेड का कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। परिवार का दावा है था कि प्रदीप के नीट यूजी 2026 परीक्षा में करीब 650 प्लस अंक आ रहे थे। इन अंकों से प्रदेश की अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी संभावना थी। वह पिछले तीन साल से सीकर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और इसी साल पेपर अच्छा हुआ था। नीट रद्द होने के बाद से पिछले चार दिन से वह गहरे अवसाद में था और इसी कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।