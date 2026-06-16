जम्मू-कश्मीर के राजौरी में LoC पर लैंडमाइन ब्लास्ट, JCO समेत चार जवान घायल

BREAKING: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास मंगलवार को एक लैंडमाइन विस्फोट में सेना के चार जवान घायल हो गए। यह घटना नौशेरा सेक्टर के अग्रिम कलाल इलाके में हुई, जहां सेना की एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग चल रही थी। सीमा पार से लगातार घुसपैठ और ड्रोन गतिविधियों के कारण यह इलाका लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील बना हुआ है। इसी दौरान गलती से एक लैंडमाइन सक्रिय हो गई और जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) और तीन अन्य जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार सभी जवानों का इलाज जारी है और इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।