16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में LoC पर लैंडमाइन ब्लास्ट, JCO समेत चार जवान घायल

राजौरी के नौशेरा सेक्टर में LoC के पास एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के दौरान लैंडमाइन विस्फोट में एक JCO समेत चार जवान घायल हो गए। वहीं सुंदरबनी सेक्टर में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jun 16, 2026

breaking news

breaking news

BREAKING: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास मंगलवार को एक लैंडमाइन विस्फोट में सेना के चार जवान घायल हो गए। यह घटना नौशेरा सेक्टर के अग्रिम कलाल इलाके में हुई, जहां सेना की एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग चल रही थी। सीमा पार से लगातार घुसपैठ और ड्रोन गतिविधियों के कारण यह इलाका लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील बना हुआ है। इसी दौरान गलती से एक लैंडमाइन सक्रिय हो गई और जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) और तीन अन्य जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार सभी जवानों का इलाज जारी है और इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Jun 2026 04:39 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर के राजौरी में LoC पर लैंडमाइन ब्लास्ट, JCO समेत चार जवान घायल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

’12 राउंड के बाद ममता बनर्जी और उनके एजेंट को पीटकर भगाया गया’, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे कल्याण बनर्जी का गंभीर आरोप

TMC MP Kalyan Banerjee
राष्ट्रीय

‘कोर्ट तय करेगा कौन असली TMC’ धोखे के आरोपों के बीच बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय की दो टूक

TMC MP Sudip Bandyopadhyay
राष्ट्रीय

और कितनी जान लेंगे धर्मेंद्र प्रधान? NEET परीक्षार्थी की खुदकुशी पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का सवाल

Abhijit Dipke
राष्ट्रीय

राम मंदिर दान विवाद: ‘महापाप-महाघोटाला’ के पीछे कौन? अखिलेश का सवाल, कांग्रस-भाजपा नेताओं ने क्या कहा?

Ayodhya Ram Mandir Scam
राष्ट्रीय

Telegram Ban for NEET Re-test: हाईवे पर कोई गैरकानूनी सामान ले जाएगा तो हाइवे बंद कर देंगे? लोग पूछ रहे सरकार से सवाल

Telegram Ban in India for NEET
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.