जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी जीत, गांदरबल में एक आतंकी ढेर

श्रीनगर स्थित चिनार कोर (इंडियन आर्मी) ने जानकारी दी कि 31 मार्च की रात से जारी ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने रणनीतिक तरीके से घेरा मजबूत किया। बीच बीच में हो रही फायरिंग के दौरान सेना ने संतुलित और सटीक जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी मारा गया। सेना के अनुसार ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और इलाके में सर्च जारी है। सुरक्षाबलों ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन यानी यूएवी की मदद ली है ताकि छिपे आतंकियों की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके अलावा अतिरिक्त जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया है, जिससे किसी भी आतंकी को भागने का मौका न मिले।