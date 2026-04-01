सहेली से संबंध बनाने के लिए पति को किया मजबूर, यौन उत्पीड़न के आरोप में पत्नी पर FIR

पति ने पत्नी पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप (AI Image)
बेंगलुरु से एक ऐसा विवादित मामला सामने आया है, जिसमें 37 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी 31 वर्षीय पत्नी के खिलाफ यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न तथा अप्राकृतिक कृत्यों के लिए मजबूर करने की शिकायत दर्ज कराई है। पति का दावा है कि पत्नी ने न केवल उसे बार‑बार यौन यातनाओं के लिए दबाव डाला, बल्कि उसे उसकी सहेली के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया।
पुलिस से मिली जानकारी और एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसकी पत्नी समय‑समय पर उसे अश्लील वीडियो भेजकर ऐसे कृत्यों को दोहराने के लिए मजबूर करती थी। आरोप है कि पत्नी ने उसकी व्यक्तिगत बातें और घरेलू घटनाओं को अपने मित्रों में साझा किया, जिससे उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होना पड़ा।
पुलिस शिकायत में यह भी उल्लेख है कि पत्नी ने अपने पति को अपनी सहेली के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव डाला। साथ ही, पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी शराब का सेवन करती है और उसके मना करने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ अक्सर समय बिताती थी। इससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ता गया।
पति का यह भी कहना है कि 4 जुलाई 2024 को पारिवारिक मध्यस्थता की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद पत्नी का कथित उत्पीड़न जारी रहा।
शिकायतकर्ता ने अपने ससुराल वालों पर अपनी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने, उसे धमकाने और झूठे बहानों से घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि उसे अपना सामान ले जाने तक की अनुमति नहीं दी गई और ससुराल वालों ने उसे गुमराह कर घर छोड़ने के लिए मजबूर किया।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि उसने अपनी पत्नी को काफी नकदी और सोने के गहने दिए थे, जो अब तक लौटाए नहीं गए हैं। साथ ही, उसका पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य निजी दस्तावेज भी पत्नी के पास ही रखे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, पत्नी ने भी इसी मुद्दे को लेकर तमिलनाडु में अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। वर्तमान में मामला अदालत में लंबित है, जिस पर कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में FIR दर्ज की है।
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