सहेली से संबंध बनाने के लिए पति को किया मजबूर, यौन उत्पीड़न के आरोप में पत्नी पर FIR

बेंगलुरु से एक ऐसा विवादित मामला सामने आया है, जिसमें 37 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी 31 वर्षीय पत्नी के खिलाफ यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न तथा अप्राकृतिक कृत्यों के लिए मजबूर करने की शिकायत दर्ज कराई है। पति का दावा है कि पत्नी ने न केवल उसे बार‑बार यौन यातनाओं के लिए दबाव डाला, बल्कि उसे उसकी सहेली के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया।