Petrol-Diesel Price: प्रीमियम पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल, आम आदमी की बढ़ी परेशानियां

प्रीमियम पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी (X)
Petrol-Diesel Price Hike: देश में प्रीमियम ईंधन की कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। Indian Oil Corporation (IOCL) ने अपने हाई-ऑक्टेन फ्यूल XP100 पेट्रोल और प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में XP100 पेट्रोल अब 149 रुपये से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की कीमत 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।
तेल उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) और Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) ने भी अपने प्रीमियम फ्यूल की कीमतों में बदलाव किया है। हालांकि, इनके रेट IOCL की तुलना में कुछ पैसे ऊपर-नीचे हो सकते हैं।
प्रीमियम ईंधन की कीमतों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है। भले ही प्रीमियम डीजल बेहतर माइलेज और इंजन परफॉर्मेंस देता हो, लेकिन महंगे होने के कारण इसका उपयोग सीमित हो सकता है।
XP100 पेट्रोल एक 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल है, जिसे खासतौर पर हाई-परफॉर्मेंस वाहनों जैसे लग्जरी कारों और स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए तैयार किया गया है। यह सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक कीमत वाला होता है और आम वाहनों के लिए जरूरी नहीं है।
20 मार्च को भी प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 2.30 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय भी आम पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी गई थीं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद यह दूसरी बड़ी वृद्धि मानी जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जारी Israel-Iran conflict के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है, इसलिए यहां की अस्थिरता का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है।
भारत अपनी लगभग 90% कच्चे तेल की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। ऐसे में वैश्विक सप्लाई चेन में किसी भी तरह का व्यवधान घरेलू ईंधन कीमतों को प्रभावित करता है। फिलहाल कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, लेकिन प्रीमियम फ्यूल में बढ़ोतरी बाजार के बढ़ते दबाव का संकेत है।
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