Petrol-Diesel Price: प्रीमियम पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल, आम आदमी की बढ़ी परेशानियां

Petrol-Diesel Price Hike: देश में प्रीमियम ईंधन की कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। Indian Oil Corporation (IOCL) ने अपने हाई-ऑक्टेन फ्यूल XP100 पेट्रोल और प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में XP100 पेट्रोल अब 149 रुपये से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की कीमत 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।