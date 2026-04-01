LPG Price Hike: कमर्शिलय ही नहीं FTL सिलेंडर के भी बढ़े दाम, जानें कीमतों में कितनी हुई बढ़ोतरी

LPG Price Hike: देशभर में 1 अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढोतरी की है। तेल कंपनियों ने 19 किलो के सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी में इस सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कंपनियों ने 5 किलो एफटीएल सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की है। FTL सिलेंडर के दामों में 51 रुपये की वृद्धी की है, अब इसकी कीमत 549 रुपये हो गई है।