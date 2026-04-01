LPG Price: आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा, 195.5 रुपये बढ़ी कीमत, जानें क्या घरेलू सिलेंडर के भी बढ़े दाम

Commercial LPG Cylinder Price Hike: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत में देखने को मिल रहा है। देश में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के चलते बुधवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये का इजाफा किया है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर भी प्रभाव पड़ेगा।