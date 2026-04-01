कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से बढ़ेंगी मुश्किलें, जानिए किन चीजों पर पड़ेगा सीधा असर

देशभर में 1 अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा किया गया है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में इसकी कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही 5 किलो एफटीएल सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। इसमें 51 रुपये की वृद्धि की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 549 रुपये हो गई है।