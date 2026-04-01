शीर्ष पदों पर आईपीएस की तैनाती से मजबूत होंगे केंद्रीय सुरक्षा बल, आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सीएपीएफ बिल ज़रूरी

सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि उच्च पदों पर आईपीएस अफसरों की तैनाती से सीएपीएफ के मज़बूत होने के साथ देश में आंतरिक सुरक्षा का ढांचा सुदृढ़ होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मुद्दा केवल पदोन्नति या सेवा हितों का नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की संरचनात्मक आवश्यकता से जुड़ा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का मूल उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच कानून-व्यवस्था, खुफिया और प्रशासनिक तालमेल सुनिश्चित करना है। सीएपीएफ का अपना कैडर इस भूमिका के लिए तुलनात्मक रूप से दक्ष नहीं माना जा सकता। एक्सपर्ट्स के अनुसार मज़बूत सीएपीएफ और आईपीएस नेतृत्व परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित नेतृत्व मॉडल बनाए रखना ही दीर्घकालिक समाधान है।