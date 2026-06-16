राम मंदिर दान विवाद: ‘महापाप-महाघोटाला’ के पीछे कौन? अखिलेश का सवाल, कांग्रस-भाजपा नेताओं ने क्या कहा?

इन सबके बीच, विश्व हिंदू परिषद (VHP) के बड़े नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खुद सामने आए। उन्होंने एक संक्षिप्त वीडियो बयान जारी कर अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर विभिन्न कार्यों का आंतरिक ऑडिट कराता है। हुंडी गिनती कक्ष का भी ऑडिट होता है। हुंडी गिनती कक्ष का ऑडिट ट्रस्ट के न्यासियों और कर्मचारियों तथा भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है।