राहुल गांधी के अपमान पर भड़के संदीप दीक्षित कहा- DMK को इतिहास नहीं भूलना चाहिए

संदीप दीक्षित ने DMK को पुरानी राजनीतिक मजबूरियां याद दिलाईं। उन्होंने कहा कि डीएमके को यह भी याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वे भाजपा के साथ खड़े थे, ऐसा नहीं है कि वे केवल धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ थे, तमिलनाडु में कभी भी एक ही तरह का गठबंधन नहीं रहा है। अगर किसी राज्य में कोई अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टी उभरती है, तो उन्हें उसे बड़े आंदोलन में शामिल करना चाहिए। हम राज्य स्तर पर एक-दूसरे से निपटने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने उदारता और महानता दिखाई है। क्षेत्रीय दलों को अपनी संकीर्ण सोच से ऊपर उठना चाहिए।