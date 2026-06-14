अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत पर राहुल गांधी का आरोप- एक आज्ञाकारी नौकर की तरह हमारे PM चुप क्यों हैं

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दी है कि वे अगली सूचना तक इस मार्ग का इस्तेमाल न करें। एक रेडियो संदेश में कहा गया कि अब इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और यहां किसी भी जहाज की आवाजाही पर सख्त कार्रवाई होगी। जहाजों को अपनी सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान के साथ शांति समझौते के बाद यह मार्ग फिर से खोला जाएगा। इस बीच, अमेरिकी सेना ने कई ईरानी ड्रोन मार गिराने की भी जानकारी दी है।