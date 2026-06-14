AIADMK से इस्तीफा देने के बाद एक्ट्रेस गौतमी तडिमल्ला अब क्या करेंगी? 2023 में छोड़ा था भाजपा का साथ

गौतमी का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब AIADMK के कई नेता और कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ TVK का रुख कर रहे हैं। हाल ही में सैकड़ों कार्यकर्ता और कई पूर्व मंत्री TVK में शामिल हुए हैं। ऐसे में गौतमी का जाना AIADMK के लिए केवल एक इस्तीफा नहीं, बल्कि पार्टी के सामने बढ़ती चुनौतियों का संकेत माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि गौतमी आगे किस राजनीतिक रास्ते को चुनती हैं।