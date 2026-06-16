‘आज मेरा दिन नहीं, कल जरूर होगा’, उद्धव सेना में बगावत के संकेत, 5 सांसद बना सकते हैं अलग गुट

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना (यूबीटी) के भीतर बढ़ते असंतोष व संभावित टूट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पांच लोकसभा सांसदों के पार्टी से अलग होने और बाद में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब ठाकरे गुट के सांसद संजय देशमुख ने मातोश्री की बैठक में शामिल होने के बजाय दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव से मुलाकात की।