क्या TMC की तरह टूटने वाली है उद्धव की शिवसेना? संजय राउत बोले- ये अमित शाह की सोची समझी रणनीति

महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के टूटने की अटकलें एक बार फिर जोरों पर हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ठाकरे गुट के सात सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 7 जून को इन सांसदों ने दिल्ली में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सीक्रेट मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस कथित बैठक में सांसदों को शिंदे गुट की ओर से खास ऑफर भी दिया गया है।