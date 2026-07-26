‘मैं यहीं हूं’, केंद्रीय राजनीति में जाने की अटकलों पर सीएम फडणवीस ने लगाया विराम, PM मोदी को लेकर कही यह बात

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवाजी पार्क में हुई संयुक्त रैली पर सीएम फडणवीस ने कहा, "मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि मुझे खुशी है कि उन्हें जश्न मनाने का एक कारण मिल गया और हम भी खुश हैं। आखिरकार, ये मुद्दे किसी एक व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। ये देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राष्ट्रहित में आवश्यक फैसले लिए हैं। मेरा मानना है कि इस विषय पर सोमवार को संसद में विधेयक भी पेश किया जाएगा। युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ दुनिया के सबसे कड़े कानूनों में से एक लाने का फैसला किया है। इतना सख्त कानून दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।"