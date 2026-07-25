देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं देश के नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संजय राउत का दावा

Devendra Fadnavis Delhi Visit: नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के तीव्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आज इस्तीफा दे दिया, जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अचानक दिल्ली रवाना होने से राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। इसी बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र सरकार में नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है।