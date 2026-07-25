क्या दिल्ली की राजनीति में एंट्री करेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस? पत्नी अमृता ने दिया बड़ा हिंट

Maharashtra Politics: पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में यह चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली बुला सकता है और उन्हें केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन अटकलों के बीच मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह खुद महाराष्ट्र में रहना चाहती हैं और देवेंद्र फडणवीस को भी महाराष्ट्र में ही रखेंगी।