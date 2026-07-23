फिर प्रदर्शन किया तो 50 ग्राम ड्रग्स जेब में रख दूंगा… छात्रों को धमकी देने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, राज ठाकरे बोले- पुलिस भी पाउडर वाली हो गई?

Raj Thackeray Mumbai Police: परीक्षा में गड़बड़ियों और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में मुंबई के कई हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे है। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी कथित तौर पर हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों को दोबारा आंदोलन में शामिल होने पर उनकी जेब में मादक पदार्थ (ड्रग्स) रखकर झूठे केस में फंसाने और जिंदगीभर जेल भेजने की धमकी देता सुनाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।