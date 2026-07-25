‘जो लिखा, उस पर गर्व नहीं शर्म है’, Adipurush को लेकर मनोज मुंतशिर का बड़ा कबूलनामा, फैंस से मांगी माफी

ओम राउत के डायरेक्शन में बनी 'आदिपुरुष' लगभग 600 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई थी और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म ने दुनियाभर में करीब 390 करोड़ रुपये का कारोबार किया, लेकिन भारी लागत और लगातार विवादों के कारण इसे सफल नहीं माना गया। दर्शकों की तीखी आलोचना के बाद निर्माताओं को रिलीज के बाद कुछ विवादित डायलॉग्स में बदलाव भी करना पड़ा। बता दें, मनोज मुंतशिर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स उनके माफी मांगने के कदम की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक्सेप्टेंस बहुत देर से आई। तो वहीं, एक बार फिर 'आदिपुरुष' और उसके विवादित डायलॉग्स चर्चा का विषय बन गए हैं।