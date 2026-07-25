CJP की बड़ी जीत: छलके अभिजीत दीपके के माता-पिता के आंसू, कहा-हमें आखिरकार न्याय मिला

सीजेपी की जीत पर शनिवार को अभिजीत दीपके के माता-पिता भावुक हो उठे। फोटो सोर्स-ANI
Abhijit Dipke parents reaction: संसद से लेकर सड़क तक युवाओं और छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी CJP (Citizens for Justice and Peace) को मिली एक अहम और बड़ी जीत के बाद माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया है। इस संघर्ष से सीधे तौर पर जुड़े रहे अभिजीत दीपके के माता-पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। सीजेपी की इस सफलता ने इस परिवार के सालों के संघर्ष और दर्द को एक नई राहत दी है।
अभिजीत दीपके के माता-पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके बेटे और देश के अन्य युवाओं के लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से CJP ने बिना थके, हर कदम पर उनके परिवार का साथ दिया और युवाओं के हक के लिए आवाज उठाई, उसने आज साबित कर दिया है कि सच्चाई की जीत जरूर होती है।
माता-पिता की आंखें नम थीं और उनके गले में शब्द रुंधे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब हर तरफ से उम्मीदें टूटने लगी थीं, तब सीजेपी ने हमारे हाथ थामे रखे। आज की यह जीत सिर्फ हमारे बेटे की नहीं, बल्कि उन तमाम युवाओं और परिवारों की जीत है जो अन्याय के खिलाफ चुपचाप घुट रहे थे।
हालांकि इस फैसले और जीत से परिवार को एक बड़ी मानसिक शांति मिली है, लेकिन माता-पिता ने यह भी याद दिलाया कि उनका संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने दोहराया कि जिस मकसद के लिए वे लड़े थे, उसकी कुछ अहम मांगें अभी भी पूरी होनी बाकी हैं।
उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की कि वे इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएं ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि जब आम लोग और संगठन मिलकर किसी हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था को भी झुकना पड़ता है।
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