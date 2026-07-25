CJP की बड़ी जीत: छलके अभिजीत दीपके के माता-पिता के आंसू, कहा-हमें आखिरकार न्याय मिला

Abhijit Dipke parents reaction: संसद से लेकर सड़क तक युवाओं और छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी CJP (Citizens for Justice and Peace) को मिली एक अहम और बड़ी जीत के बाद माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया है। इस संघर्ष से सीधे तौर पर जुड़े रहे अभिजीत दीपके के माता-पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। सीजेपी की इस सफलता ने इस परिवार के सालों के संघर्ष और दर्द को एक नई राहत दी है।