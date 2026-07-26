SCLR Update: मुंबई वालों को बड़ा तोहफा! BKC से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक शुरू होगा सिग्नल-फ्री कॉरिडोर

परियोजना के अंतिम चरण में वाकोला नाले के ऊपर दो स्तरों पर 54-54 मीटर लंबे ट्विन कंपोजिट गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इन्हीं के जरिए बीकेसी, वाकोला और अन्य एलिवेटेड मार्गों को जोड़कर वाहन चालकों के लिए लगभग 11 किलोमीटर लंबा सिग्नल-फ्री मार्ग तैयार किया गया है। यह हिस्सा बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्स को वाकोला से जोड़ता है और पूरे नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।