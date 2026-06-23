नवी मुंबई में 5575 करोड़ की दो नई मेट्रो लाइनें मंजूर, एयरपोर्ट तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

Navi Mumbai New Metro Line: नवी मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को 5,575 करोड़ रुपये की लागत वाले नवी मुंबई मेट्रो के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंजूरी दे दी। इनमें बेलापुर से सागर संगम के बीच मेट्रो लाइन-1ए और पेंधर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल-4 के बीच मेट्रो लाइन-2 शामिल हैं।