‘ये दो कौड़ी के लोग नाली के कीड़े हैं’, समय रैना को सुनील पाल ने कहा बद्तमीज तो चिड़ गई राखी सावंत, बोलीं- तुम्हारी क्यों जल रही

सुनील पाल ने समय रैना के नेटफ्लिक्स के शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' को लेकर जोरदार हमला। उनसे हालिया इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें शो मिल गया है। इस पर आप क्या कहोगे। जवाब में सुनील पाल ने कहा, 'नेटफ्लिक्स ने तो उसे भी शो दे दिया। समय रैना को 'लेटेंट सीजन 2' जैसा शो मिल गया, जहां पहले ही काफी विवाद और गंदगी देखने को मिली थी। अब अगर वही सब नेटफ्लिक्स पर भी चलेगा, तो ये बेहद शर्मनाक है। जो लोग इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में तो माइक तक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बिना किसी जिम्मेदारी के कुछ भी बोलते जा रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं।'