भाई पर जानलेवा हमले के बाद पटना के लिए दौड़े अभिनेता पंकज त्रिपाठी, बिजेंद्र नाथ तिवारी की हालत पर जानें अपडेट

Pankaj Tripathi Brother Attacked In Patna (सोर्स- एक्स)
Pankaj Tripathi Brother Attacked In Patna: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों एक निजी पारिवारिक संकट की वजह से चर्चा में हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में उनके बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर हुए जानलेवा हमले की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जमीन से जुड़े पुराने विवाद ने अचानक ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि परिवार को घायल बिजेंद्र नाथ को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पंकज त्रिपाठी भी तुरंत मुंबई से पटना पहुंच गए।
बताया जा रहा है कि ये घटना गोपालगंज के बेलसंड गांव में हुई, जहां लंबे समय से संपत्ति को लेकर तनाव बना हुआ था। रविवार शाम बिजेंद्र नाथ तिवारी अपने घर के पास निर्माण कार्य के लिए मिट्टी भरवा रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया।
हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिससे बिजेंद्र नाथ तिवारी के शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। फिलहाल विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और राहत की बात यह है कि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलने के बाद अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने भाई के पास पहुंच गए। परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुए अभिनेता बेहद परेशान हैं और फिलहाल किसी तरह की सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हैं।
उधर, पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला पुराने जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि हमले में और कौन-कौन लोग शामिल थे। कुछ आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
गौरतलब है कि पंकज त्रिपाठी अक्सर अपने परिवार और गांव से जुड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ों से कभी दूरी नहीं बनाई। ऐसे में परिवार पर आए इस संकट ने उनके प्रशंसकों को भी चिंता में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अभिनेता के भाई के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।
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