भाई पर जानलेवा हमले के बाद पटना के लिए दौड़े अभिनेता पंकज त्रिपाठी, बिजेंद्र नाथ तिवारी की हालत पर जानें अपडेट

Pankaj Tripathi Brother Attacked In Patna: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों एक निजी पारिवारिक संकट की वजह से चर्चा में हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में उनके बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर हुए जानलेवा हमले की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जमीन से जुड़े पुराने विवाद ने अचानक ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि परिवार को घायल बिजेंद्र नाथ को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पंकज त्रिपाठी भी तुरंत मुंबई से पटना पहुंच गए।