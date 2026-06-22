सारा अली खान ने मनाया पाकिस्तानी अभिनेत्री कुबरा खान का जन्मदिन, दादी शर्मिला टैगोर भी आईं नजर, वीडियो वायरल

वीडियो में सारा अली खान पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन का गाना गाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं समारोह का सबसे खास पल तब देखने को मिला, जब शर्मिला टैगोर ने प्यार से कुबरा खान को अपने हाथों से केक खिलाया। इस पल ने फैंस का ध्यान खींच लिया और देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखने के बाद अलग-अलग रिएक्शन्स देने लगे। 'ताहिर जासूस' समेत कई पैपराजी पेजिस पर इस वीडियो को शेयर किया गया है।